Президент РФ: пандемия показала эффективность российской медицины

https://static.news.ru/photo/694e9454-404b-11eb-88c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что отечественная система здравоохранения в условиях пандемии COVID-19 оказалась эффективнее, чем медицина в других странах.

В ходе ежегодной большой пресс-конференции глава государства отметил, что РФ удалось оперативно отреагировать на распространение коронавирусной инфекции в КНР и таким образом выиграть время.

Путин подчеркнул, что несмотря на успехи, в российской медицине есть направления, которые нужно развивать. В частности, необходимо обеспечить полную доступность услуг врачей для граждан, указал президент. Также глава государства сообщил, что на модернизацию первичного звена здравоохранения государство направит 550 млрд рублей бюджетных средств.

Общение президента с журналистами и гражданами России началось на пять минут позже запланированного. Мероприятие проходит по видеосвязи: Путин находится в своей резиденции в Ново-Огарёво, а представители СМИ — в московском Центре международной торговли и в региональных пресс-центрах. Вступительное слово президента длилось три минуты.

Как передавал NEWS.ru, Путин, отвечая на один из вопросов на пресс-конференции, заявил, что Россия «слезает с нефтегазовой иглы».