Президент России Владимир Путин заявил, что продолжающиеся в США попытки добиться импичмента главы государства Дональда Трампа являются «внутриполитической борьбой». Обвинения своего американского коллеги в сговоре с РФ Путин назвал «голословными».
В ходе большой пресс-конференции российский лидер подчеркнул, что Москва стремится к улучшению отношений с Вашингтоном, и этот процесс продолжится вне зависимости от того, кто находится у власти в США.
Ранее в ходе прямой линии Владимир Путин заявил, что РФ обошла США и Канаду в объёмах экспорта зерна.
NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен