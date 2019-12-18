https://static.news.ru/photo/1e505a8c-224c-11ea-85f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что продолжающиеся в США попытки добиться импичмента главы государства Дональда Трампа являются «внутриполитической борьбой». Обвинения своего американского коллеги в сговоре с РФ Путин назвал «голословными».

В ходе большой пресс-конференции российский лидер подчеркнул, что Москва стремится к улучшению отношений с Вашингтоном, и этот процесс продолжится вне зависимости от того, кто находится у власти в США.

Ранее в ходе прямой линии Владимир Путин заявил, что РФ обошла США и Канаду в объёмах экспорта зерна.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.