Президент рассказал, когда будут открыты границы

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Президент РФ Владимир Путин оценил перспективы открытия границ. Он заявил, что ограничения будут сняты, как только медики сочтут, что опасность, связанная с коронавирусной инфекцией, снижается.

В рамках большой пресс-конференции российский лидер ответил на вопрос журналиста из Санкт-Петербурга. Сотрудник издания «Петербургский дневник» посетовал на то, что в северной столице страдает туристическая индустрия — при том, что недавно Санкт-Петербург был признан лучшим туристическим центром. Журналист заметил, что с некоторыми странами у России уже возобновлено авиасообщение.

Закрытие границ не связано с тем, что кто-то хочет ограничить Петербург. Уровень заболеваемости там какой? Высокий. Уровень загрузки коек в Петербурге выше, чем в среднем по стране, и такие меры вводятся для здоровья петербуржцев. Но хотелось бы, чтобы граждане пользовались возможностями внутреннего туризма и приезжали в Санкт-Петербург — для этого границы открывать не нужно. Но когда появится такая возможность, мы их, конечно, откроем, — заверил Путин.

Президент также поздравил Санкт-Петербург с победой в международном конкурсе, по итогам которого российский мегаполис в туристическом аспекте оставил позади многие крупнейшие города мира. Путин подчеркнул, что Пертербург активно развивается, там создаются новые городские среды и объекты. Глава государства также заметил, что город может принимать и принимает спортивные соревнования высочайшего уровня.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин считает, что российская вакцина от коронавируса хорошая. Но главная проблема заключается в том, что до сих пор не хватает производственных мощностей для её производства.

В России уже зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова.

15 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцину от коронавируса доставили во все регионы России. По его словам, во всех субъектах развёрнуты 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии препарата для распределения. Российский кабмин уже получил логистические паспорта готовности к вакцинации во всех регионах. На следующий день российская биотехнологическая компания Biocad приступила к поставкам вакцины «Спутник V» от COVID-19 для проведения масштабной вакцинации на территории страны