Президент РАО рассказала, как спасти родителей от домашних заданий Академик Васильева: нужно уменьшить объем домашних заданий

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Зачастую родители сидят над домашним заданием со своими детьми до поздней ночи, но, чтобы это исправить, необходимо разобраться с его объемом, рассказала в беседе с KP.RU президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева. По ее словам, также учителям нужно обсуждать между собой суммарную нагрузку на детей.

Школьники действительно перегружены. Сложилась совершенно нездоровая ситуация, когда дети и родители вместе сидят до поздней ночи над домашним заданием. Причем начинается это все еще в начальной школе, — объяснила академик.

Васильева отметила, что нужно разобраться с объемом домашнего задания, поскольку сейчас учителя помимо работы на дом дают дополнительные задания, например, ведение рабочей тетради, рефераты, конспекты и сочинения. К тому же, нужно что-то придумать с дневниками, поскольку в электронные дети чаще всего не заглядывают. Можно попробовать ввести опять бумажные дневники.

Учителям следует обсуждать между собой, какая получается суммарная нагрузка на школьников, добавила президент РАО. Раньше преподаватели старались не задавать одновременно сочинения, доклады и подготовку к контрольным работам сразу по нескольким предметам.

Ранее психиатр Михаил Тетюшкин рассказал, что справиться со стрессом при выполнении домашнего задания с ребенком можно с помощью дыхательных практик, медитации и успокоительных травяных сборов. Кроме того, он посоветовал завести в доме боксерскую грушу и представлять ее домашним заданием. По словам эксперта, главное в процессе — не обесценивать ребенка.