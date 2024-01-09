Президент РАН призвал разработать законы для развития ИИ Глава РАН Красников: необходимо разработать законодательную базу для нейросетей

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Президент РАН Геннадий Красников

Для развития искусственного интеллекта (ИИ) необходимо уже сейчас разрабатывать законодательную базу, заявил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников. В разговоре с «Парламентской газетой» он подчеркнул, что это важно в связи с широким применением нейросетей, в том числе для обеспечения безопасности государства.

Особого внимания требуют сейчас такие перспективные направления, как развитие новых материалов, нейронных сетей, проведение геномных исследований. <...> Не стоит откладывать тщательную проработку законодательной базы для развития нейросетей, поскольку они уже широко применяются, — пояснил академик.

По словам Красникова, развитие нейросетей взаимосвязано с другими крупными проектами. Так, они активно применяются в различных отраслях экономики. Создание надежного и безопасного ИИ является одной из приоритетных задач, уточнил президент РАН. Он добавил, что России важно одновременно добиваться прорыва в нескольких научных сферах, чтобы сохранить статус мировой супердержавы.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко ранее заявил, что к 2030 году все выпускники российских вузов будут знакомы с искусственным интеллектом и сдадут экзамен по этой теме. По его словам, для этого разрабатываются новые образовательные программы.