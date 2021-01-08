Президент РАН назвал физика Халатникова человеком-эпохой

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Старейший академик РАН, почётный директор Института теоретической физики имени Л. Д. Ландау Исаак Халатников был человеком-эпохой. Он смог осуществить связь поколений учёных-физиков. Такое мнение высказал президент РАН Александр Сергеев.

Он человек-эпоха в физике, который осуществил связь поколений и передал ныне работающим учёным ту манеру делать большую и красивую науку, — заявил Сергеев в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что учёный посвятил физике всю свою жизнь и его будут помнить всегда.

Халатников родился 17 октября 1919 года. В 1941 году он окончил Днепропетровский государственный университет по специальности «Теоретическая физика». В 1953 году Халатников получил премию за вклад в создание ядерного оружия. Он был последним из непосредственных участников создания первой советской атомной бомбы.

В конце августа 2020 года президент России Владимир Путин наградил Халатникова орденом Александра Невского за значительный вклад в развитие науки и добросовестную работу на протяжении многих лет.

Учёный скончался на 102-м году жизни. Об этом писал NEWS.ru.