Президент Путин поздравил россиян с Рождеством

https://static.news.ru/photo/81c12086-50b5-11eb-8e95-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в четверг, 7 января, поздравил верующих граждан РФ с Рождеством Христовым. В своём обращении национальный лидер подчеркнул вклад РПЦ и иных христианских конфессий в воспитание поколения. Также Путин отметил заботу Церкви о поддержании межнационального и межрелигиозного диалога.

Обращаясь к верующим, глава государства подчеркнул, что светлый праздник Рождества озаряет весь мир светом добра и любви. Также он дарит людям радость и надежду, обращая их к непреходящим духовным ценностям.

Важно, что РПЦ, другие христианские конфессии уделяют неустанное внимание вопросам нравственного здоровья общества, укрепления института семьи, воспитания подрастающего поколения. Искренне заботятся о поддержании межнационального и межрелигиозного диалога. Эта большая многогранная работа заслуживает самого глубокого уважения, — сказал президент.

Глава государства заявил, что желает всем празднующим Рождество исполнения их желаний, благополучия и успехов.

Как ранее передавал NEWS.ru, вечером 6 января Путин прибыл в Новгородскую область, где в рождественскую ночь посетил древнюю церковь Николы на Липне.

Путин вместе с Дмитрием Медведевым посещали церковь Николы на Липне в 2016 году. Остров Липна является одним из живописных мест на озере Ильмень. Церковь Николы — древний каменный храм, построенный после монгольского нашествия в 1292 году. В интерьере церкви сохранились фрески XIII века. Во время Великой Отечественной войны храм был разрушен, но отреставрирован в 1956 году.