Президент призвал обеспечить рост реальных доходов россиян

https://static.news.ru/photo/a1e1ebe0-a284-11eb-a567-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин призвал Федеральное собрание увеличить рост реальных доходов граждан и добиться прогресса в борьбе с бедностью населения.

Главное сейчас — конечно же, обеспечить рост реальных доходов граждан. Восстановить его и обеспечить дальнейший рост, добиться ощутимых изменений в борьбе с бедностью, — заявил глава государства.

Он также подчеркнул, что приоритетной является поддержка семей с детьми. Необходимо подготовить комплексную программу для снижения уровня бедности таких семей.

Особое внимание президент уделил неполным семьям и призвал поддержать их отдельно. Он поручил выплачивать таким семьям, где есть дети в возрасте от восьми до 16 лет, в среднем по 5,6 тысячи рублей ежемесячно.

По данным Росстата, число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизилось в IV квартале 2020 года до 13,5 млн и составило 9,2% от всего населения. Всего, по предварительным итогам 2020 года, в России число бедных граждан составляет 12,1% — 17,8 млн человек.

Владимир Путин 21 апреля в 17-й раз выступает с посланием Федеральному собранию. Мероприятие проходит в Центральном выставочном зале «Манеж». Основная тема послания — внутренние проблемы России.

Ранее сообщалось, что правительство РФ намерено пересмотреть критерии, по которым человека будут признавать бедным. Новый метод будет учитывать обновлённый в 2021 году порядок определения прожиточного минимума, пояснил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.