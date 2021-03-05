Путин поручил подготовить меры по профилактике сиротства

https://static.news.ru/photo/94855030-7e59-11eb-95ec-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское правительство совместно с региональными властями должно подготовить и утвердить на 2022–2025 годы программу мероприятий по профилактике социального сиротства. Соответствующее поручение дал президент страны Владимир Путин. Об этом в субботу, 6 марта, сообщили представители пресс-службы Кремля.

Отмечается, что указанное поручение является одним из пунктов перечня по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Задание от президента должно быть выполнено до 1 сентября 2021 года. За реализацию поручения ответственными назначены региональные главы и премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Разработать и утвердить план мероприятий по профилактике социального сиротства на 2022–2025 годы, предусмотрев в нём, в том числе, совершенствование положений законодательства РФ о поддержке, укреплении и защите семьи, сохранении семейных ценностей, — говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

Как ранее передавал NEWS.ru, Путин поручил до 1 июля определить орган исполнительной власти, отвечающий за госполитику и нормативно-правовое регулирование в сфере защиты семьи и детей.

Также он велел узаконить услуги по социальному сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, Путин поручил представить предложения по совершенствованию законодательства РФ в целях предотвращения распространения подростковой токсикомании.