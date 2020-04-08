Президент поручил кабмину расширить кредитные каникулы для россиян

Президент Владимир Путин потребовал от кабмина пересмотреть условия предоставления гражданам каникул по ипотечным и потребительским кредитам.
Прошу правительство вернуться к данному вопросу и рассмотреть возможность расширения этой меры поддержки, чтобы она стала доступной для большего числа людей, — сказал он в ходе совещания с министрами.
Как писал ранее NEWS.ru, о том, что у россиян появится отсрочка по выплате кредитов, Путин заявил в своём обращении в конце марта. Каникулы коснутся тех, кто потерял свыше 30% дохода из-за пандемии COVID-19. Штрафные санкции при этом применяться не будут.
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