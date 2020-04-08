Президент поручил кабмину расширить кредитные каникулы для россиян

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Ограничительные меры, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции COVID-19, не должны парализовать жизнь в регионах. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания с министрами и главами субъектов Федерации.

По словам главы государства, действовать по единому шаблону не только неэффективно, но и вредно. Он потребовал учитывать ситуацию в каждом населённом пункте и «принимать адекватные, хорошо просчитанные профилактические меры». Нельзя...