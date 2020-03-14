https://static.news.ru/photo/e594bdee-65e1-11ea-b709-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Глава РФ Владимир Путин подписал закон о поправках к Конституции России. Документ отправят в Конституционный суд страны для оценки его соответствия Основному закону.

Накануне Совфед принял постановление об итогах рассмотрения властями всех регионов РФ закона о поправке к Конституции РФ, тем самым утвердив поддержку документа всеми 85 субъектами. За это решение проголосовали 164 сенатора, против выступил один, воздержавшихся не было.

64% граждан РФ поддержат предложенные изменения в Конституцию. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Исследование показало, что принять участие в голосовании по поправкам планируют 69% респондентов, писал NEWS.ru.