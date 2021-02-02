Президент по видеосвязи пообщается с лауреатами «Учителя года»

https://static.news.ru/photo/e134689e-655e-11eb-a55f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин во вторник, 2 февраля, проведёт встречу с лауреатами всероссийского конкурса «Учитель года». Беседа состоится в формате видеосвязи. Об этом в разговоре с журналистами рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что в РФ конкурс проводят с 1992 года. Это мероприятие уже традиционно стало очень значимым для всех отечественных преподавателей.

Как раз сегодня Путин пообщается с лауреатами. В их числе будет победитель конкурса этого года, учитель математики из Ростова-на-Дону Михаил Гуров, — цитирует Пескова ТАСС.

Также пресс-секретарь главы государства добавил, что на вторник у национального лидера запланирован ряд непубличных встреч. Кроме того, вечером Путин проведёт международную телефонную беседу.

Как ранее передавал NEWS.ru, в понедельник, 1 февраля, Владимир Путин переговорил по телефону с вдовой бывшего главы государства Бориса Ельцина Наиной. Об этом в разговоре с журналистами на следующий день сообщил пресс-секретарь национального лидера Дмитрий Песков.

1 февраля отмечался юбилей первого президента России. Борису Ельцину исполнилось бы 90 лет.