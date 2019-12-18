Глава РФ Владимир Путин прокомментировал протестные акции в Москве. По его словам, за рубежом в таких случаях власти «поступают жёстче», передаёт корреспондент NEWS.ru.
В других странах за такие правонарушения поступают жёстче. Но я посмотрю, — сказал президент после ежегодной итоговой пресс-конференции.
Она длилась почти четыре с половиной часа. Лидер ответил на вопросы, посвящённые здравоохранению, армии, внешней и внутренней политике, экологии, экономики и многим другим темам.
Несанкционированные митинги проходили в Москве во второй половине лета 2019 года. По официальным данным, полиция задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек. В отношении некоторых впоследствии были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Часть фигурантов были оштрафованы или приговорены к реальным срокам заключения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что ответственность за судьбы фигурантов так называемого «московского дела», осуждённых по статьям за участие в массовых беспорядках, должны нести лидеры оппозиции. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
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