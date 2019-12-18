https://static.news.ru/photo/e5d64168-226d-11ea-b25a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава РФ Владимир Путин прокомментировал протестные акции в Москве. По его словам, за рубежом в таких случаях власти «поступают жёстче», передаёт корреспондент NEWS.ru.

В других странах за такие правонарушения поступают жёстче. Но я посмотрю, — сказал президент после ежегодной итоговой пресс-конференции.

Она длилась почти четыре с половиной часа. Лидер ответил на вопросы, посвящённые здравоохранению, армии, внешней и внутренней политике, экологии, экономики и многим другим темам.

Несанкционированные митинги проходили в Москве во второй половине лета 2019 года. По официальным данным, полиция задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек. В отношении некоторых впоследствии были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Часть фигурантов были оштрафованы или приговорены к реальным срокам заключения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ответственность за судьбы фигурантов так называемого «московского дела», осуждённых по статьям за участие в массовых беспорядках, должны нести лидеры оппозиции. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.