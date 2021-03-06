Путин наградил врачей за борьбу с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/bff07052-7e76-11eb-9f82-96000091f725_660.jpg Фото: uralfo.gov.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Пирогова и медалями Луки Крымского медицинских специалистов, борющихся с коронавирусной инфекцией нового типа. Информация об этом была обнародована в субботу, 6 марта.

Более 200 врачей получили награды по указу национального лидера. Уточняется, что орден Пирогова и медаль Луки Крымского медики получили за «большой вклад в борьбу с коронавирусом, самоотверженность, организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения инфекции». Документ с перечнем имён врачей, которые получили награды, опубликовали на официальном портале правовой информации.

Орден Пирогова и медаль Луки Крымского российские власти учредили в 2020 году. Наград удостаиваются как медики (российские и иностранные), так и волонтёры, за заслуги в борьбе с эпидемиями, разработку методов лечения заболеваний и препаратов, а также за вклад в организацию оказания медпомощи и спасение жизней.

Как ранее передавал NEWS.ru, медалью «За спасение погибавших» наградили Сергея Савченко и его 23-летнего сына Александра, которые пытались спасти семью из Новой Усмани, упавшую в сливную яму. Молодого мужчину наградили посмертно. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Инцидент произошёл в августе 2020 года. Трёхлетняя девочка наступила на люк и провалилась в шестиметровую выгребную яму, которая была заполнена более чем на четыре метра.