Президент МККК посетит Россию с визитом 23–24 марта

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер 23–24 марта посетит Россию с визитом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального офиса организации в Москве. Глава МККК намерен провести встречи с представителями российских властей.

Визит состоится 23–24 марта. Президент МККК планирует встретиться с представителями российских властей, — сказали в организации.

2 марта в Минобороны РФ сообщили о телефонном разговоре замминистра обороны РФ Александра Фомина с президентом МККК. Стороны обсудили вопросы взаимодействия российского оборонного ведомства с организацией, в том числе на украинском направлении.

Днём ранее состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с Маурером. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Украине, особое внимание они уделили задачам решения гуманитарных проблем. Также Лавров и Маурер затронули вопрос о дальнейшем сотрудничестве России с МККК.