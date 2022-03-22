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Президент МККК посетит Россию с визитом 23–24 марта

15:55, 22 марта 2022
Президент МККК посетит Россию с визитом 23–24 марта Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер Фото: Rahmat Alizadah/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер 23–24 марта посетит Россию с визитом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального офиса организации в Москве. Глава МККК намерен провести встречи с представителями российских властей.

Визит состоится 23–24 марта. Президент МККК планирует встретиться с представителями российских властей, сказали в организации.

2 марта в Минобороны РФ сообщили о телефонном разговоре замминистра обороны РФ Александра Фомина с президентом МККК. Стороны обсудили вопросы взаимодействия российского оборонного ведомства с организацией, в том числе на украинском направлении.

Днём ранее состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с Маурером. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Украине, особое внимание они уделили задачам решения гуманитарных проблем. Также Лавров и Маурер затронули вопрос о дальнейшем сотрудничестве России с МККК.

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