Президент фонда «Холокост» назвала Соловьёва позором еврейской нации

https://static.news.ru/photo/8e384daa-7075-11eb-a1b3-96000091f725_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Совет Федерации/flickr.com

После того как журналист Владимир Соловьёв назвал лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера «очень смелым человеком», глава благотворительной организации «Холокост» Алла Гербер жёстко отреагировала на подобное заявление. По её мнению, так сказать может только «безумец, подлец и позор еврейской нации».

Он сумасшедший и опасный. Такие люди непредсказуемы, они могут всё что угодно сказать, сделать, ударить, унизить. Надо очень долго было думать, годами, наверное, для того, чтобы прийти к такому высочайшему открытию — сравнить оппозиционера, человека, который борется за демократию, с Гитлером. Это надо быть безумцем и очень плохим человеком. Назвать Гитлера смелым человеком — это надо нам смело назвать Соловьёва подлецом, — заявила Гербер изданию «Подъём».

Она при этом вспоминает, что когда-то популярный журналист был «более или менее похож на человека». Он, продолжила Гербер, как-то признался ей в том, что он — еврей.

Подошёл ко мне и сказал: «Аллочка, а вот ты знаешь, я — еврей». Я ему сказала, что он позор нашей нации. Сейчас я это повторяю: он позор не только моей нации, он позор всего нашего народа, любого порядочного сообщества. Я просто в бешенстве, — негодует президент фонда.

Соловьёв сравнил осуждённого оппозиционера Навального с лидером нацистского режима в Германии Гитлером. При этом сравнение оказалось не в пользу российского политика. Телеведущий федерального канала заявил, что «Гитлер был очень смелым человеком и в отличие от этого „гульфикфюрера“ не косил от армии, воевал, и воевал доблестно во время Первой мировой войны», сообщал NEWS.ru.