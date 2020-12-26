Президент Абхазии заразился COVID-19

https://static.news.ru/photo/0ab3bb4e-483a-11eb-a0e1-fa163e074e61_660.jpg Аслан Бжания Фото: facebook.com/aslanbzhaniya

У президента Абхазии Аслана Бжании выявлено заражение коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба лидера республики.

Болезнь протекает в лёгкой форме. [Бжания] чувствует себя хорошо, курс лечения проходит амбулаторно, — цитирует сообщение ТАСС.

В пресс-службе добавили, что в соответствии с санитарными инструкциями глава государства ушёл на самоизоляцию и продолжит исполнять обязанности дистанционно.

С начала пандемии в республике зафиксировано 2579 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет менее 0,01% от общего количества зараженных в мире. К сожалению, на сегодня в Абхазии погибло уже 27 человек, летальность составляет 1,05%. Полностью вылечились от вируса 1167 человек, восстановление составляет 45,25%.

Республика Абхазия занимает 159-е место в рейтинге по количеству заражённых людей во всём мире.

Ранее NEWS.ru писал, что республика испытывает дефицит врачей в борьбе с COVID-19. Нехватку медперсонала власти объяснили резко возросшим количеством заболевших граждан. Они призвали жителей становиться волонтёрами и помогать медикам.