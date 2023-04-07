Презентовавшего Шойгу военную технику бизнесмена сняли с рейса за дебош Baza: экс-главу ВПК Красовицкого сняли с рейса в Нижнем Новгороде за пьяный дебош

Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны/ТАСС

Министр обороны России Сергей Шойгу и бывший генеральный директор ООО «Военно-промышленная компания» Александр Красовицкий (слева направо) во время осмотра производства на предприятии оборонно-промышленного комплекса «Арзамасский машиностроительный завод»

Бывшего гендиректора «Военно-промышленной компании» (ВПК) Александра Красовицкого сняли с самолета за пьяный дебош, сообщает Telegram-канал Baza.По данным канала, мужчина начал угрожать бортпроводникам, которые сделали ему замечания, а потом оскорблял прибывшую полицию.

Baza пишет, что инцидент произошел накануне вечером, 6 апреля, когда Красовицкий собирался лететь в Москву из Нижнего Новгорода, где на заводе презентовал министру обороны России Сергею Шойгу военную технику.

По данным канала, на экс-главу ВПК составили протолок по факту появления в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Красовицкий до января 2023 года был гендиректором ООО «ВПК», а позже стал членом совета директоров компании.

Ранее российский боец смешанного стиля и боксер Александр Емельяненко устроил пьяный дебош в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. 41-летний спортсмен справил нужду в зале ожидания, а также угрожал охраннику, сделавшему ему замечание. На рейс до Москвы его все-таки пустили, но на борту ему не наливали алкоголь. Вылет был задержан почти на полчаса.