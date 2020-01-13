https://static.news.ru/photo/4c78c0fe-3690-11ea-9bd2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Превышение нитратов натрия в образцах двух торговых марок сырокопчёной колбасы «Брауншвейгская» нашли специалисты Роскачества. Проверялась колбаса, изготовленная в разных регионах России, в частности в Астраханской, Московской, Ленинградской, Ярославской областях.

Стоимость колбасы составляет от 745,7 рубля до 1762 рублей за килограмм. Исследовали продукт по 76 показателям безопасности и качества, говорится в сообщении организации.

Колбасу проверяли на содержание мышьяка, кадмия, ртути, массовую долю нитрита натрия и калия, антибиотики и прочее. В итоге в пяти торговых марках нашли нитраты калия и натрия. В трёх случаях это оказались следовые количества, а в двух — превышение предельно допустимой нормы.

Согласно техническому регламенту, превышение таких пищевых добавок, как нитрат натрия (Е252) и нитрат калия (Е251), не должно заходить за показатель 250 мг/кг. В данных же случаях содержание нитрата натрия в колбасе одной марки содержало 462 мг/кг, в другой — 290 мг/кг.

Исследование показало, что большая часть продукции на рынке всё же безопасная и качественная. В колбасе специалисты не нашли кишечной палочки, пестицидов, тяжёлых металлов, ГМО и других веществ.

В колбасе трёх торговых марок найдены следовые количества антибиотиков, но они допустимы нормами техрегламента. Безопасна колбаса и по консервантам: превышения кислот в мясном деликатесе не обнаружено. Также нет синтетических красителей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказала, сколько колбасы будет безопасным для организма. Он настаивает, что нужно съедать такое количество, которое будет «полезно, а не опасно».