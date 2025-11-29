Превращаю свиную шею в идеальную буженину — запекаю под пергаментом для сочности и румяной корочки

Настоящая буженина — это не просто запеченное мясо, а результат точной техники. Сначала высокая температура создает аппетитную корочку, которая запечатывает соки внутри, а затем медленное томление под пергаментом делает мясо невероятно нежным и сочным.

1,5 кг свиной шеи натираю смесью из 1 ст. л. крупной соли, 1 ч. л. копченой паприки, 1 ч. л. хмели-сунели, 1 ч. л. хлопьев острого перца, 1 ч. л. горчицы и 2 ст. л. оливкового масла. Плотно заворачиваю в пищевую пленку и мариную в холодильнике 12–24 часа.

Достаю мясо из холодильника за час до готовки. Запекаю в разогретой до 200 °C духовке 30 минут без крышки. Затем уменьшаю температуру до 180 °C, накрываю мясо листом пергамента и запекаю еще 45 минут. Даю буженине остыть в выключенной духовке, затем нарезаю тонкими ломтиками и подаю с черным хлебом и горчицей.

