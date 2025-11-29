Превращаю крабовые палочки в «Красное море» — слоеный салат с чесноком и болгарским перцем для новогоднего настроения

Ищете салат, который будет выглядеть нарядно и по-праздничному? «Красное море» — идеальное решение! Он быстрый в приготовлении, но благодаря слоеной структуре и ярким цветам смотрится как сложное ресторанное блюдо.

250 г помидоров и 1 крупный сладкий перец нарезаю тонкой соломкой. 200 г крабовых палочек и 150 г твердого сыра натираю на крупной терке. 2 зубчика чеснока пропускаю через пресс и смешиваю с натертым сыром. Выкладываю салат слоями в прозрачной салатнице или на плоском блюде: первый слой — помидоры, которые слегка подсаливаю, затем — болгарский перец, следом — крабовые палочки. Каждый из этих слоев промазываю тонкой сеткой майонеза (около 100–120 г). Верхним слоем выкладываю смесь сыра с чесноком. Даю салату пропитаться в холодильнике 20–30 минут перед подачей.

