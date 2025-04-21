Превращаю авокадо в жиросжигающий майонез: готовим ПП-соус за 5 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хочется вкусного соуса без вреда для фигуры? Попробуйте ПП-майонез из авокадо и греческого йогурта. Он получается нежным, пикантным и прекрасно заменяет привычный майонез в салатах и закусках.

Возьмите спелый авокадо, очистите и разомните мякоть. Добавьте 2–3 ст. л. натурального греческого йогурта без добавок, 1 ч. л. лимонного сока, 1 ч. л. горчицы, соль и специи по вкусу. Всё пробейте блендером до однородной консистенции.

Получается густой, ароматный соус с полезными жирами, белком и минимумом калорий. Отлично сочетается с овощами, мясом и даже в виде намазки на тосты. По желанию можно добавить немного чеснока или зелени — получится ещё вкуснее!

Такой ПП-майонез легко готовится за пару минут, а польза — на целый день. Храните в холодильнике до двух дней и наслаждайтесь без угрызений совести!

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