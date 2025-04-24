Хотите приготовить вкусную пасту, как в итальянском ресторане? Этот рецепт с ветчиной, маслинами и нежным сливочным соусом покорит вас простотой и насыщенным вкусом!
Ингредиенты (на 2 порции):
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спагетти — 200 г;
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ветчина — 150 г;
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маслины без косточек — 50 г;
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сливки 20% — 200 мл;
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чеснок — 2 зубчика;
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твердый сыр — 50 г;
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оливковое масло — 2 ст. л.;
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соль, перец, сушеный базилик — по вкусу.
Приготовление:
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Пасту отварите в подсоленной воде до состояния al dente.
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На оливковом масле обжарьте измельченный чеснок 1 минуту.
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Добавьте нарезанную кубиками ветчину, обжаривайте 3 минуты.
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Влейте сливки, добавьте разрезанные пополам маслины, тушите 5 минут на среднем огне.
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Смешайте соус с пастой, посыпьте тертым сыром и базиликом.
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