Хотите приготовить вкусную пасту, как в итальянском ресторане? Этот рецепт с ветчиной, маслинами и нежным сливочным соусом покорит вас простотой и насыщенным вкусом!

Ингредиенты (на 2 порции):

  • спагетти — 200 г;

  • ветчина — 150 г;

  • маслины без косточек — 50 г;

  • сливки 20% — 200 мл;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • твердый сыр — 50 г;

  • оливковое масло — 2 ст. л.;

  • соль, перец, сушеный базилик — по вкусу.

Приготовление:

  1. Пасту отварите в подсоленной воде до состояния al dente.

  2. На оливковом масле обжарьте измельченный чеснок 1 минуту.

  3. Добавьте нарезанную кубиками ветчину, обжаривайте 3 минуты.

  4. Влейте сливки, добавьте разрезанные пополам маслины, тушите 5 минут на среднем огне.

  5. Смешайте соус с пастой, посыпьте тертым сыром и базиликом.

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