Превращаем макароны в пасту как из ресторана! Решают два ингредиента

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Хотите приготовить вкусную пасту, как в итальянском ресторане? Этот рецепт с ветчиной, маслинами и нежным сливочным соусом покорит вас простотой и насыщенным вкусом!

Ингредиенты (на 2 порции):

спагетти — 200 г;

ветчина — 150 г;

маслины без косточек — 50 г;

сливки 20% — 200 мл;

чеснок — 2 зубчика;

твердый сыр — 50 г;

оливковое масло — 2 ст. л.;

соль, перец, сушеный базилик — по вкусу.

Приготовление:

Пасту отварите в подсоленной воде до состояния al dente. На оливковом масле обжарьте измельченный чеснок 1 минуту. Добавьте нарезанную кубиками ветчину, обжаривайте 3 минуты. Влейте сливки, добавьте разрезанные пополам маслины, тушите 5 минут на среднем огне. Смешайте соус с пастой, посыпьте тертым сыром и базиликом.

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