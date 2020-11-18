Преступники, готовившие теракт на концерте Киркорова, получили сроки

Обвиняемые в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале получили тюремные сроки. Они осуждены по статьям УК РФ о террористическом акте, незаконном изготовлении и обороте оружия.
Как
Теракт планировалось осуществить на концерте в Махачкале в октябре 2017 года. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили взрывное устройство и задержали на месте двоих подозреваемых, в ноябре были задержаны ещё двое.
В ходе следственных мероприятий было установлено, что преступники создали сообщество, поддерживающее идеологию террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Примечательно, что один из них на суде заявлял, будто их целью был вовсе не теракт, а покушение на певца по заказу Максима Галкина — мужа Аллы Пугачёвой, которая раньше была замужем за Киркоровым.
Ранее NEWS.ru писал, что Филипп Киркоров устроил скандал прямо на съёмках новогоднего шоу, нецензурно бранясь на своих помощников. Он разъярился из-за того, что ему привезли не ту фонограмму.