«Преступниками не рождаются»: Симоньян о трагедии в Брянске Симоньян на фоне трагедии в Брянске заявила, что преступниками не рождаются

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никто не рождается преступником, заявила в Telegram-канале главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Таким образом она отреагировала на стрельбу в брянской гимназии, устроенную восьмиклассницей.

Что-то принципиальное сломалось. Как написал первый скулшутер аж сто лет назад на воротах школы, прежде чем ее взорвать: «Преступниками не рождаются, их делают», — отметила журналистка.

Симоньян добавила, что в ее детстве также присутствовала и травля, и школьные драки, и отцы держали дома дробовики. Однако, по ее словам, никто не устраивал массовых стрельб.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что ученица гимназии № 5 в Брянске принесла с собой отцовское ружье, чтобы расправиться с одноклассницей. По предварительным данным канала, между девочками был конфликт из-за одноклассника, за внимание которого они боролись. Другие пострадавшие случайно попали под огонь.

Юрист Илья Русяев заявил, что родителю устроившей стрельбу школьницы может грозить до двух лет лишения свободы. По его словам, мужчина подпадает под статью о небрежном хранении оружия. Русяев пояснил, что оружие, как правило, должно храниться в запертых на замок сейфах, недоступных для детей и подростков. По его словам, безответственность владельца оружия в данном случае обернулась страшной трагедией.