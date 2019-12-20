https://static.news.ru/photo/bcae92cc-2335-11ea-8c44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Санкт-Петербурга обратился в правоохранительные органы и признался, что украл деньги при помощи ошибки в программном обеспечении банкоматов. Он рассказал, как именно ему удалось совершить преступление.

Мужчина получил от работающих в банке знакомых информацию, что в банкоматах есть баг, передают «Невские новости». Он использовал уязвимость и перевёл деньги с чужих карт на свою. Всего он украл пять тысяч рублей.

В настоящий момент мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее NEWS.ru писал о том, что жителя Североморска могут посадить в тюрьму на два года за то, что он воспользовался ошибкой банкомата, который при снятии денег выдал ему вместо пятисотрублёвых купюр стодолларовые. Мужчина заметил ошибку, но это не помешало ему присвоить средства себе.