Пандемия коронавируса спровоцировала повышенную тревожность, а также различные психические и психологические расстройства у россиян. Эксперты считают, что подобное состояние может подтолкнуть граждан к совершению различного рода преступлений после снятия ограничительных мер. Поддержать ментальное здоровье, по мнению ряда специалистов, помогут препараты, подавляющие беспокойство. О том, с какими психологическими проблемами россияне столкнулись из-за карантина и как они предпочитают их решать — в материале NEWS.ru.

Всё больше граждан России заявляют о том, что пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на их состояние. Наиболее распространёнными проблемами стали бессонница и депрессия. С ними столкнулись около 18% респондентов, участвовавших в глобальном исследовании Ipsos, с результатами которого ознакомился NEWS.ru.

Россияне также отметили, что во время пандемии они стали чаще переедать (23%), курить (14%) и употреблять алкоголь (9%). В данной ситуации такое поведение можно расценивать как попытку минимизировать стресс. Многие также прибегают к медикаментозной терапии, направленной на борьбу с тревогой и стрессом. Так, например, среди препаратов, отпускающихся без рецепта, наибольшей популярностью пользуются валерьяна и другие подобные средства растительного происхождения, а также «Афобазол» — анксиолитик с уникальной формулой, восстанавливающий нервные клетки.

Сергей Булкин/NEWS.ru

При этом остаются и те, кто категорически выступает против медикаментозной терапии. Однако с таким видением ситуации пора распрощаться, заявил в разговоре с NEWS.ru клинический психолог Валентин Денисов-Мельников. Связано это с тем, что современные успокоительные препараты зачастую не вызывают привыкания и оказывают позитивное воздействие на организм человека.

Наша нервна система испытывает большой объём нагрузок и стресса, с которыми порой не справляется. Снизить уровень тревожности помогают успокоительные препараты. Их приём также может уменьшить вероятность возникновения различного рода физических заболеваний, в основе которых лежит психосоматика. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

Некоторые специалисты считают, что около 10% населения Земли столкнётся с «коронавирусным синдромом». Предполагается, что клиническая картина будет протекать по типу социально-стрессового расстройства, сходного с тем, которое наблюдалось в России в период перестройки. Подобное психическое нарушение, по мнению экспертов, будет обусловлено длительным невротизирующим переживанием, насильственным изменением жизненных планов, нестабильностью и неопределённостью будущего, а также большим количеством противоречивой и тревожной информации в СМИ.

Подавленное психологическое состояние населения способно привести к ещё более серьёзным проблемам. Стрессогенная среда может стать причиной всплеска преступности в стране после снятия ограничительных мер. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

Человек — социальное существо, он нуждается в контактах с другими людьми. В особенности это касается жителей мегаполисов и городов-миллионников, которые обросли большим количеством социальных контактов. При этом виртуальное общение не может заменить живое, поскольку не даёт человеку возможность в полной мере заимствовать чувства у собеседника. По этой причине многие россияне, оказавшись в самоизоляции, начали испытывать эмоциональный голод, поясняет психотерапевт.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В таком состоянии человек сталкивается с необходимостью более плотно коммуницировать со своим внутренним «я». Это не является проблемой для устремлённых, волевых личностей, а также интровертов. Однако в России их насчитывается не более 25%, отмечает Федорович. Другая же часть людей в таких условиях рискует обзавестись различными психологическими и психиатрическими расстройствами. А те, у кого такие проблемы уже наблюдаются, могут столкнуться с их обострениями, поясняет эксперт.

Дополнительные факторы, которые могут повлиять на ухудшение психологического состояния россиян во время самоизоляции — необходимость постоянно находиться с родственниками в ограниченном пространстве, а также недостаток финансовых средств из-за потери работы.

Проблемы, вероятнее всего, будут наблюдаться у россиян с тревожно-мнительным складом характера. Во время пандемии у них могут развиться панические атаки, а также генерализованное тревожное расстройство. С обострениями же рискуют столкнуться россияне, которые страдают шизофренией, алкоголизмом, а также те, кто склонен к агрессивным реакциям на фоне приступов. Подобное ментальное состояние у населения может привести к росту преступности в России. Александр Федорович врач-психотерапевт высшей категории врач-психотерапевт высшей категории

Таким образом, можно говорить о том, что пандемия коронавируса привела к повышенной тревожности у россиян. Подобное состояние, в свою очередь, может провоцировать психологические проблемы у населения. Снизить риски возникновения ментальных проблем поможет своевременное обращение к специалистам и приём успокоительных препаратов.