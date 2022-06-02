Пресс-служба партии «Яблоко» прокомментировала отъезд Явлинского из России В пресс-службе партии «Яблоко» заявили, что Явлинский уехал в отпуск

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский

Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский уехал в отпуск, сообщила пресс-служба партии NEWS.ru. Представители «Яблока» добавили, что у политика нет планов окончательно покидать страну и он скоро вернется. В партии также отметили, что не готовы точно сказать, куда уехал Явлинский.

Уехал в отпуск, вернётся через пару недель. Я не готов это (куда именно уехал Явлинский. — NEWS.ru) комментировать, это его частная поездка, отпуск, что я вам буду рассказывать? — сообщил представитель пресс-службы.

Ранее 2 июня появилась информация, что основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский уехал из России в Лондон, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Агентство также опубликовало видео, где мужчина, похожий на основателя партии, стоит в очереди в аэропорту.