https://static.news.ru/photo/ebf71fbe-3ad1-11ea-a682-fa163e074e61_660.jpg Михаил Игнатьев Фото: cap.ru

Пресс-служба главы Чувашии Михаила Игнатьева объяснила, что употреблённый им в отношении журналистов термин «мочить» означает призыв раскрывать информацию о мотивации и источниках финансирования СМИ, публикующих недостоверную информацию по заказу.

Комментарий от пресс-службы приводит РИА Новости. Представители главы региона в беседе с агентством отметили, что в контексте высказывания Игнатьева слово «мочить» означало «раскрывать подноготную», «писать о заказчиках и целях этой информационной войны». В пресс-службе подчеркнули, что в речи главы Чувашии чётко прослеживалось именно такое значение.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Михаил Игнатьев на мероприятии, посвящённом Дню российской печати, заявил о том, что критикующих органы власти журналистов надо «мочить». Глава Чувашии пожаловался, что чиновникам некогда заниматься своей работой из-за того, что приходится отбиваться от обвинений и заниматься «только разборками».