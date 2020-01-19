Пресс-служба главы Чувашии Михаила Игнатьева объяснила, что употреблённый им в отношении журналистов термин «мочить» означает призыв раскрывать информацию о мотивации и источниках финансирования СМИ, публикующих недостоверную информацию по заказу.
Комментарий от пресс-службы
Как ранее сообщал NEWS.ru, Михаил Игнатьев на мероприятии, посвящённом Дню российской печати, заявил о том, что критикующих органы власти журналистов надо «мочить». Глава Чувашии пожаловался, что чиновникам некогда заниматься своей работой из-за того, что приходится отбиваться от обвинений и заниматься «только разборками».
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