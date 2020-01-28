Сотрудник пресс-службы главы Чувашской Республики отказался комментировать исключение политика из партии «Единая Россия».
Так он
Не комментируем, — сказали в пресс-службе.
Как писал NEWS.ru, ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что глава Чувашии Игнатьев исключён из партии.
На вручении пожарной техники в Чебоксарах чиновник заставил сотрудника МЧС прыгать за высоко поднятыми ключами от новой машины. Инцидент попал на видео и вызвал волну возмущения.
Ответственный секретарь комиссии «Единой России» по этике Евгений Ревенко считает, что если выходка была шуткой, то острота явно получилась несмешной. Сцена из серии «а ну-ка отними», в которой майора МЧС заставляют прыгать, вызывает у парламентария оторопь и отвращение.
После этого Игнатьев заявил, что уважительно относится к представителям ведомства. Свою вину он отрицает.
Глава Чувашии до этого уже был участником скандала, освещённого в СМИ. На мероприятии, посвящённом Дню российской печати, он заявил о том, что критикующих органы власти журналистов надо «мочить».
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