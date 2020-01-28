https://static.news.ru/photo/6d517cb8-41cf-11ea-becc-fa163e074e61_660.jpg Михаил Игнатьев Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Сотрудник пресс-службы главы Чувашской Республики отказался комментировать исключение политика из партии «Единая Россия».

Так он ответил на соответствующий вопрос журналиста РИА Новости.

Не комментируем, — сказали в пресс-службе.

Как писал NEWS.ru, ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что глава Чувашии Игнатьев исключён из партии.

На вручении пожарной техники в Чебоксарах чиновник заставил сотрудника МЧС прыгать за высоко поднятыми ключами от новой машины. Инцидент попал на видео и вызвал волну возмущения.

Ответственный секретарь комиссии «Единой России» по этике Евгений Ревенко считает, что если выходка была шуткой, то острота явно получилась несмешной. Сцена из серии «а ну-ка отними», в которой майора МЧС заставляют прыгать, вызывает у парламентария оторопь и отвращение.

После этого Игнатьев заявил, что уважительно относится к представителям ведомства. Свою вину он отрицает.

Глава Чувашии до этого уже был участником скандала, освещённого в СМИ. На мероприятии, посвящённом Дню российской печати, он заявил о том, что критикующих органы власти журналистов надо «мочить».