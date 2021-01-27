Пресс-секретаря Навального вывезли из спецприёмника для обыска

https://static.news.ru/photo/0f3ec400-60b4-11eb-a603-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Силовики пришли с обыском в квартиру пресс-секретаря политика Алексея Навального Киры Ярмыш, сообщил глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иностранным агентом) Иван Жданов.

Для этого женщину пришлось вывозить из спецприёмника, где она содержится.

Киру Ярмыш вывезли из спецприёмника на обыск в её квартире, — написал он в Twitter.

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Адвокат Ярмыш Вероника Полякова рассказала журналистам «Дождя», что без владельца проводить обыск в квартире нельзя.

Киру Ярмыш арестовали 22 января, накануне акций в поддержку Навального.

Ранее с обыском пришли в квартиру Навального в московском районе Марьино. В помещении находится брат политика Олег Навальный. Также обыски проводят в квартире жены политика Юлии, студии «Навальный LIVE», офисе ФБК, квартире помощника муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой Николая Касьяна и месте жительства члена Либертарианской партии Игоря Ефремова. Действия силовиков связаны с возбуждённым накануне уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел.

По всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания, писал NEWS.ru.