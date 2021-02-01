Пресс-секретаря Навального могут отправить под домашний арест

https://static.news.ru/photo/baa38014-6484-11eb-abd4-96000091f725_660.jpg Кира Ярмыш Фото: Кира Ярмыш/vk.com

Следственный комитет попросил отправить под домашний арест пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш. Её подозревают в нарушении санитарных норм на несанкционированном митинге.

В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Ярмыш меры пресечения в виде домашнего ареста до 23 марта, — цитирует РИА Новости пресс-секретаря Басманного суда Москвы Ирину Софинскую.

Она добавила, что такую же меру пресечения следователь попросил избрать в отношении других соратников Навального — Николая Ляскина и Дмитрия Барановского. Все они находятся в статусе подозреваемых, обвинение ещё не предъявлялось.

Следствие считает, что своими призывами участвовать в несанкционированных митингах сторонники Навального создали угрозу массового заболевания. За это предполагается наказание до двух лет лишения свободы.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел. 31 января акции протеста повторились.

Ранее сообщалось, что силовики задержали Киру Ярмыш прямо в спецприёмнике, где она находилась в качестве арестованной, писал NEWS.ru.