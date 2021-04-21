Пресс-секретаря Навального арестовали на 10 суток

https://static.news.ru/photo/83c8cdbc-a2cb-11eb-9271-96000091f725_660.jpg Фото: Кира Ярмыш/twitter.com

Мещанский суд Москвы принял решение об аресте на 10 суток пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киры Ярмыш, рассказала её адвокат Вероника Полякова.

Об этом юрист написала в Twitter.

При этом, по её словам, суд приобщил постановление Басманного суда, по которому ей запрещено использовать Интернет.

Ярмыш задержали 21 апреля, когда она выходила в магазин в разрешённое судом время (ей запрещено выходить из дома с 11:00 до 10:00, так как она — фигурант «санитарного дела»). Силовики обвинили её в призывах к участию в акциях протеста в поддержку Навального в соцсети Twitter.

При этом Ярмыш нельзя не только выходить из дома, но и пользоваться Интернетом, в связи с чем её страницы в соцсетях ведут её соратники.

Протесты в поддержку Навального проходят по всей России 21 апреля. Акции не получили одобрения властей. Акция в столице началась в 19:00 в центре города, на ней сразу после начала задержали несколько человек. Всего в столице увели как минимум 18 человек.

Весь день сотрудники правоохранительных органов активно задерживали людей в связи с мероприятиями. По всей стране за весь день задержали 459 человек.