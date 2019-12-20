https://static.news.ru/photo/67925f30-23ee-11ea-8ee9-fa163e074e61_660.jpg Мария Давыдова Фото: Мария Давыдова/facebook.com

Глава пресс-службы администрации города Ростова Мария Давыдова заключена под стражу за сговор по госконтракту. Срок меры пресечения составляет два месяца.

Давыдова подозревается в превышении служебных полномочий, сообщает сайт Znak.com.

Сговор между пресс-службой и сайтом «Деловое сообщество» был выявлен в ходе проверки регионального управления ФАС. Он имел место при проведении двух закупок на оказание услуги по освещению деятельности мэрии, стоимость которых составила более 40 млн рублей. Ведомство установило, что «Деловое сообщество» получало от сотрудников администрации информацию и рекомендации по формированию ценового предложения, а также доступ к закупочной документации до официального опубликования. Это обеспечило ресурсу однозначную победу в конкурсах.

Если вина Давыдовой будет доказана в суде, пресс-секретарю грозит до четырёх лет лишения свободы, сообщает «Коммерсант».

Ранее NEWS.ru писал, что в Назрани задержали замглавы местной администрации по подозрению в превышении полномочий. Основанием для этого стало заключение мэрией в 2017 году фиктивного муниципального контракта на строительство водопровода с установкой водонапорных башен и бурением артезианских скважин.