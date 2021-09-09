Пресс-секретарь Путина высказался о сроках окончания пандемии

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что Россия постепенно возвращается к обычной жизни. Однако, полностью избавиться от коронавирусных ограничений скоро не получится, цитирует Пескова РИА Новости.

Я думаю, что все в мире соскучились по такому общению, наверное, полностью оно вернуться не может, но думаю, что постепенно все-таки возвращается. Будем надеяться, что наступит день, когда мы свободно вздохнем от коронавируса, хотя не думаю, что это случится скоро, — заявил Песков.

Волны коронавируса идут с регулярностью примерно раз в семь месяцев. Связано это с тем, что через этот промежуток времени у переболевших уже ослабевает иммунитет и они снова заражаются. Об этом сообщил врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Ранее сообщалось, что Россию может накрыть волна гриппа. Заболевших в стране будет много, поэтому не исключена вероятность введения нового локдауна.