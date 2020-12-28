Пресс-секретарь Навального ответила на обвинение ФСИН

https://static.news.ru/photo/b30dfcfa-492f-11eb-a7e4-fa163e074e61_660.jpg Кира Ярмыш Фото: kira_yarmysh/instagram.com

Алексей Навальный находится в Германии и не может прибыть в московскую уголовную инспекцию утром 29 декабря, заявила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Всему миру известно, что Навальный проходит реабилитацию в Германии. Завтра он никак не мог бы оказаться в московской уголовной инспекции. Но разве ФСИНу есть дело до здравого смысла? Им дали приказ, они отрабатывают, — написала она в Twitter.

Представитель политика отметила, что испытательный срок по делу «Ив Роше» у него заканчиваться 30 декабря. Она уверена, что в ведомстве пытаются запрыгнуть «в последний вагон», чтобы потребовать заменить условный срок реальным.

То есть сначала Навального пытаются отравить, а когда не получается, решают посадить. Вспомнили про испытательный срок по делу «Ив Роше» и в последний день решили изменить его на реальный, — добавила она.

Накануне во ФСИН заявили, что Навальный «отказывается» исполнять возложенные на него судом обязанности и «уклоняется» от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Там пригрозили принять меры в отношении политика, так как, по данным из журнала Lancet, его выписали из немецкой клиники 20 сентября, а 12 октября последствия отравления прошли полностью.

Навальный ранее лично позвонил одному из героев расследования о причастности сотрудников ФСБ к отравлению политика. Оппозиционер смог связаться с мужчиной по имени Константин Кудрявцев. Он представился помощником секретаря Совета безопасности и бывшего директора ФСБ Николая Патрушева. Разговор с возможным участником покушения длился 45 минут.

До этого Навальный рассказал, что за последние два года его несколько раз пыталась убить группа сотрудников ФСБ. Он опубликовал имена и фотографии этих людей. По его словам, в ведомстве работает секретная группа, в которую входят врачи и химики. Они не только совершили несколько покушений на жизнь самого оппозиционера, но и один раз чуть не убили его жену Юлию.

По его словам, эти люди летали за ним во всех поездках по России. Некоторые передвигались на тех же самолётах, некоторые вылетали раньше. По версии политика, решение о его убийстве было принято после его объявления о намерении баллотироваться на пост президента в 2016 году, писал NEWS.ru.