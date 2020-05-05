Пресс-секретарь Мишустина раскрыл подробности состояния премьера

https://static.news.ru/photo/9dbb314c-8ea4-11ea-a282-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Правительство России/vk.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который ранее был заражён коронавирусом, по-прежнему находится на лечении в одной из государственных клиник. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.

Самочувствие остаётся в целом нормальным, — рассказал он «Интерфаксу».

Беляков подчеркнул, что Мишустина лечат препаратами, рекомендуемыми Минздравом пациентам с данным диагнозом. По его словам, премьер активно консультирует коллег по рабочим вопросам посредством телефона.

Михаил Мишустин сообщил о заражении коронавирусом 30 апреля. По его словам, у него поднялась высокая температура. Премьер будет находиться в одной из столичных больниц. Российский президент Владимир Путин назначил временно исполнять обязанности премьера первого заместителя Мишустина Андрея Белоусова.

Ранее, как писал NEWS.ru, российский журналист Владимир Познер прокомментировал появившиеся сообщения о том, что заболевание премьера Михаила Мишустина могло быть «инсценировкой».