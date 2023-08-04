Пресс-секретарь Киркорова назвала Панина клоуном

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Алексей Панин

Пресс-секретарь певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская в разговоре с Daily Storm назвала актера Алексея Панина клоуном. Так она отреагировала на заявление актера о сексуальной связи с музыкантом. По ее словам, обращаться в суд представители Киркорова считают бессмысленным.

Он [Панин] давно не живет в России, поэтому судиться в России не с кем. Мне кажется, он зарекомендовал себя как клоун, к чему нам с ним вести диалог? — сказала Успенская.

Ранее Панин в своем Telegram-канале сообщил, что имел интимную связь с Киркоровым. При этом он опроверг информацию о том, что у него была близость с Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

Адвокат Александр Добровинский посоветовал Киркорову не судиться с Паниным из-за заявления об интимной связи. Слова актера вряд ли кто-то воспринимает всерьез, его высказывание можно пропустить мимо ушей, отметил правозащитник в беседе с NEWS.ru.

По его словам, Панин живет в Испании и подавать на него в суд бесполезно. На подобного человека не стоит обижаться и чего-то от него хотеть, считает Добровинский.