https://static.news.ru/photo/0b1eda88-2265-11ea-a726-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-конференция главы РФ Владимира Путина завершилась в Москве. Она длилась почти четыре с половиной часа. Лидер ответил на вопросы, посвящённые здравоохранению, армии, внешней и внутренней политике, экологии, экономики и многим другим темам.

NEWS.ru вёл прямую трансляцию мероприятия. В этом году на него аккредитовалось рекордное количество отечественных и зарубежных журналистов — 1895 человек. В конце общения Путин поздравил всех с наступающим Новым годом.

Самым длинным стал диалог Кремля со СМИ в 2008 году — 4 часа 40 минут. Самым коротким — в 2001-м, когда Путин беседовал с журналистам 1 час 35 минут. Нынешняя пресс-конференция стала третьей по продолжительности, «уступая» 2012-му (4 часа 33 минуты).