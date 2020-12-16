Пресс-конференция Путина продлится 3,5-4 часа

https://static.news.ru/photo/2a2cb524-4048-11eb-a3f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-конференция президента Владимира Путина может продлиться до четырёх часов. Такой прогноз дал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков перед началом мероприятия.

Из-за пандемии формат большой пресс-конференции совмещён с элементами прямой-линии.

Общение главы государства с журналистами и гражданами России началось на пять минут позже запланированного. Мероприятие проходит по видеосвязи: Путин находится в своей резиденции в Ново-Огарёво, а представители СМИ — в московском Центре международной торговли и в региональных пресс-центрах.

Вступительное слово президента длилось три минуты. После этого к функциям приступил Песков.

Будем ориентироваться на 3,5-4 часа пресс-конференции, — предположил Песков.

Он отметил, что формат видеоконференции более сложный, чем живая беседа, поэтому продолжительность мероприятия прогнозировать трудно.

На мероприятии соблюдены все эпидемические требования условия. Журналисты сидят на расстоянии друг от друга и в масках. Их попросили менять индивидуальные средства защиты каждые час-полтора, а также не использовать плакаты для привлечения внимания к себе.

Ранее NEWS.ru писал, что в общей сложности аккредитацию получили 774 журналиста.