Из-за угрозы коронавируса «Парламентская газета» временно
Все интервью, брифинги и встречи с парламентариями будут транслироваться онлайн на сайте издания и в соцсетях. Задавать вопросы гостям можно будет в комментариях к трансляции.
Также профилактические меры для борьбы с коронавирусом предпринимаются и в парламенте. Накануне Госдума отправила на карантин депутата Сергея Катасонова (ЛДПР) и его помощников.
Как писал NEWS.ru, депутат от ЛДПР Сергей Катасонов вернулся из Франции и отправился на работу, не пройдя положенный карантин. Лидер партии Владимир Жириновский предложил наказать депутата путём досрочного прекращения его полномочий. Кроме того, в Госдуме временно прекращены экскурсии и проводится дополнительная санитарная обработка помещений.
За последние сутки в РФ зафиксировали 6 новых случаев заражения: четыре в Москве и по одному в Краснодарском крае и Калининграде. На данный момент есть данные о 32 заболевших COVID-19.
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