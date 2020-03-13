https://static.news.ru/photo/18507db0-6518-11ea-b1a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Из-за угрозы коронавируса «Парламентская газета» временно прекращает приглашать представителей прессы на мероприятия в пресс-центре редакции.

Все интервью, брифинги и встречи с парламентариями будут транслироваться онлайн на сайте издания и в соцсетях. Задавать вопросы гостям можно будет в комментариях к трансляции.

Также профилактические меры для борьбы с коронавирусом предпринимаются и в парламенте. Накануне Госдума отправила на карантин депутата Сергея Катасонова (ЛДПР) и его помощников.

Как писал NEWS.ru, депутат от ЛДПР Сергей Катасонов вернулся из Франции и отправился на работу, не пройдя положенный карантин. Лидер партии Владимир Жириновский предложил наказать депутата путём досрочного прекращения его полномочий. Кроме того, в Госдуме временно прекращены экскурсии и проводится дополнительная санитарная обработка помещений.

За последние сутки в РФ зафиксировали 6 новых случаев заражения: четыре в Москве и по одному в Краснодарском крае и Калининграде. На данный момент есть данные о 32 заболевших COVID-19.