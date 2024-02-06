«Преследовать начал»: известная зоозащитница рассказала о нападении мужчины Зоозащитница из Бийска заявила о нападении на себя во время спасения кошек

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Зоозащитница Юлия Неволина в разговоре с NEWS.ru заявила, что вместе с сестрой пострадала во время очередной операции по спасению кошек. По ее словам, во дворе жилого дома на них напал мужчина, который преследует женщину на протяжении семи лет.

Всю свою жизнь я посвятила тому, что помогаю животным. Этот мужчина начал меня преследовать семь лет назад. Он сначала приходил, долбился, то ему стучит, то ему бренчит, то ему собаки лают. Писал бесконечные жалобы в администрацию, управление ветеринарии. Говорил, что я здесь не проживаю, что здесь какая-то платная передержка. Заявлял, что я деньги беру за то, что люди передерживают у меня собак, — рассказала Неволина.

По словам зоозащитницы, нападения были неоднократными. Ранее женщина получила несколько ударов по лицу, а 31 января, когда она пыталась спасти подброшенных к подъезду котят, ситуация повторилась. Мужчина напал на женщин и нанес множество ударов по телу и голове. Как уверяет Юлия Неволина, она получила не менее 50 ударов.

Сотрудники полиции организовали проверку по данному факту. Сейчас выясняются причины и обстоятельства происшествия, а также определяется степень тяжести телесных повреждений.

Ранее житель Ростова напал на свою экс-партнершу, которая прописала его в своей квартире. До этого девушка оставила жилье из-за постоянных побоев и алкоголизма сожителя, но вернулась, потому что мужчина прислал ей видео, на котором видно, как он подвешивает на удавке ее щенка. Когда девушка встретилась с бывшим возлюбленным, он начал угрожать ей ножом.