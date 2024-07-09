«Преследование и безразличие»: адвокат описал будни коллег в России Жорин: российские адвокаты сталкиваются с преследованием и нарушением прав

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Сергей Жорин

Российские адвокаты сталкиваются с необоснованным уголовным преследованием, нарушением прав и безразличием тех, кто должен их защищать, заявил в Telegram адвокат Сергей Жорин. Он поблагодарил правозащитницу Еву Меркачеву и раскритиковал Федеральную палату адвокатов. Функционеры, по его словам, заняты вопросом, носить ли защитникам мантию.

Пока те, кто должен защищать наши права, заняты тем, что награждают друг друга орденами и медалями, настоящие адвокаты сталкиваются с необоснованным уголовным преследованием, нарушением своих прав и безразличием к этому тех, кто считает себя светилами юриспруденции, — написал Жорин.

Он напомнил, что в профессии уже 23 года и все время добросовестно платит взносы на содержание тех, «кому на нас плевать». Кроме того, Палата порой инициирует дисциплинарные производства и угрожает адвокатской монополией, недоволен Жорин.

Хотите, чтобы вас не лишили профессии — сидите тихо! Но может ли адвокатура защищать других, если не может защитить себя? — задался он вопросом.

Ранее Хамовнический районный суд Москвы восстановил в статусе адвоката Алексея Коврижкина, который был защитником фигуранта дела журналиста Ивана Голунова. Его лишили статуса в 2020 году из-за сотрудничества с ФСБ, когда он решил изобличить следователей, потребовавших взятку у его клиентов. Теперь же суд счел это решение незаконным.