«Препятствует старению»: диетолог раскрыла секрет киви Диетолог Соломатина: киви защищает организм от преждевременного старения

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Содержащиеся в киви полезные вещества не только укрепляют здоровье, но и защищают организм от преждевременного старения, рассказала «Москве 24» врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, этот фрукт богат антиоксидантами, витамином С и калием. Кроме того, благодаря наличию клетчатки киви часто используют как мягкое слабительное средство.

Киви предотвращает сердечно-сосудистые заболевания, заболевания головного мозга, нарушение каких-то когнитивных возможностей, онкологию, — отметила диетолог.

Также, по словам специалиста, в киви очень много витамина C, поэтому, чтобы противостоять вирусам, его необходимо есть в сезон простуд. А наличие в киви калия и магния позволяет снизить артериальное давление, что важно для гипертоников.

Соломатина также отметила успокаивающие свойства этого плода: при регулярном употреблении киви нервная система приходит в надлежащее состояние, и человеку становится легче заснуть.

Гастроэнтеролог Александр Андреев ранее рассказал: чтобы прожить как можно дольше, после 50 лет важно перейти на более правильное питание, так как с возрастом у людей замедляется метаболизм и меняется гормональный фон. По его словам, благодаря здоровому рациону возможно замедлить процессы старения. Эксперт порекомендовал уменьшить количество потребляемых в день калорий на четверть, так как в старшем возрасте люди тратят меньше энергии. Он уточнил, что переедать пожилым не стоит, так как переваривание пищи у них затруднено.