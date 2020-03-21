https://static.news.ru/photo/68ef8b44-6b80-11ea-8690-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Преподавателя механико-математического факультета МГУ и члена профсоюза «Университетская солидарность» Михаила Лобанова задержали во время одиночного пикета в поддержку заключённого математика Азата Мифтахова.

Педагог стоял возле здания университета с плакатом, на котором было написано: «Мой коллега 14 месяцев сидит в СИЗО за разбитое окно. Отпускайте». Сотрудники полиции задержали Лобанова и отвели в опорный пункт при МГУ.

Также силовики задержали ещё двух активистов — Ксению Сергееву и Евгения Мищенко, сообщает «ОВД-Инфо».

В конце октября 2019 года силовики предъявили обвинение Азату Мифтахову по статье УК «Хулиганство по предварительному сговору». Молодого человека обвиняют в якобы нападении на офис «Единой России». Сам Мифтахов неоднократно подчёркивал, что его похитили и пытали силовики, однако СК семь раз отказывался заводить дело на тех, кто применял насилие к молодому учёному после задержания.

30 декабря следственные действия в отношении аспиранта были завершены, писал NEWS.ru.