Преподавателя механико-математического факультета МГУ и члена профсоюза «Университетская солидарность» Михаила Лобанова задержали во время одиночного пикета в поддержку заключённого математика Азата Мифтахова.
Педагог стоял возле здания университета с плакатом, на котором было написано: «Мой коллега 14 месяцев сидит в СИЗО за разбитое окно. Отпускайте». Сотрудники полиции задержали Лобанова и отвели в опорный пункт при МГУ.
Также силовики задержали ещё двух активистов — Ксению Сергееву и Евгения Мищенко,
В конце октября 2019 года силовики предъявили обвинение Азату Мифтахову по статье УК «Хулиганство по предварительному сговору». Молодого человека обвиняют в якобы нападении на офис «Единой России». Сам Мифтахов неоднократно подчёркивал, что его похитили и пытали силовики, однако СК семь раз отказывался заводить дело на тех, кто применял насилие к молодому учёному после задержания.
30 декабря следственные действия в отношении аспиранта были завершены, писал NEWS.ru.
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