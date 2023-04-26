Преподавательница МГУ объяснила, почему ФБР объявила ее в розыск Преподавательница МГУ Бурлинова назвала политическим возбужденное в США против нее дело

Фото: fmp.msu.ru/

Наталья Бурлинова

Преподавательница МГУ Наталья Бурлинова назвала политическим уголовное дело, возбужденное против нее в США, и объявление ее в розыск ФБР. В разговоре с RTVI она отметила, что американская сторона пытается очернить тех, кто занимался общественной дипломатией в США и больше не допускать до сотрудничества.

В контексте той политической истории, которая между нашими странами развивается, сейчас американской стороной принято решение произвести такой «обстрел» тех, кто так или иначе с Россией взаимодействовал, а поскольку на американском направлении работали единицы, то мы у них были главные в списке тех, кого надо закрыть, очернить и ни в коем случае больше не допускать до сотрудничества с Америкой, — пояснила Бурлинова.

По словам преподавательницы, ей вменяют криминальную статью за то, что она занималась общественной работой и приглашала студентов для участия в программе на территории России. Она отметила, что участники самостоятельно заполняли анкеты и предоставляли паспортные данные в МИД РФ. Бурлинова уточнила, что расценивает действия ФБР как очернение деловой репутации и ее имени как ученого.

Исследовательница связывает уголовное дело против нее с преследованием по подозрению в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича в России. По словам Бурлиновой, произошло «одномоментное обрушение ее имиджа». Преподавательница обратилась за помощью в МИД России.

В США ранее была объявлена в розыск преподаватель МГУ, глава центра поддержки общественных инициатив «Креативная дипломатия» Наталья Бурлинова, ее обвиняют в вербовке американских граждан, сообщается на сайте ФБР. Суд округа Колумбия выдал ордер на ее арест.