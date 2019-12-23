https://static.news.ru/photo/9d6e21c2-254f-11ea-b137-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Профессиональный стандарт для преподавателей высших учебных заведений отменят c 1 января 2020 года. Об этом рассказала член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

Норма, ограничивающая работу педагогов без ученой степени, была введена в 2015 году, сообщает газета «Известия».

Издание отмечает, что, по мнению Рукавишниковой, из-за неё пострадали, в первую очередь, студенты. Они не получали полноценные знания от педагогов-практиков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «Единая Россия» предложила Министерству просвещения отменить введение обязательного госэкзамена по иностранному языку во всех школах России. В 85 регионах страны эксперты единогласно признали неготовность системы образования к такому шагу в предлагаемые сроки. На данный момент 60% школ находится в сельской местности, а у большей части выпускников нет потребности в использовании иностранного языка.