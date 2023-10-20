Преподаватель рассказала о неожиданной пользе детских страхов Преподаватель Чистякова: детские страхи могут стать мощным мотиватором в будущем

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Детские страхи могут оказать как отрицательное, так и положительное влияние на становление характера ребенка, рассказала в беседе с Пятым каналом преподаватель и методолог Анастасия Чистякова. По ее словам, во многих случаях при правильной поддержке ребенка со стороны взрослых его страхи могут стать мощным мотиватором в достижении целей.

Страх перед неудачей или разочарованием может подтолкнуть ребенка к большим усилиям и настойчивости в каком-либо деле. Этот страх может стать мощным мотиватором для достижения личных и профессиональных целей. К примеру, если ребенок боится неудачи на экзамене, скорее всего он будет более усердно учиться и готовиться, — объяснила эксперт.

При этом если детские страхи слишком сильны и не поддаются контролю, они могут сыграть негативную роль в будущем, продолжила специалист. Например, паническая боязнь публичных выступлений способна стать во взрослом возрасте серьезным препятствием для социальной адаптации и профессионального успеха.

Человек, находящийся в плену у своих страхов, способен упустить множество шансов для своего развития. Поэтому задача родителей и педагогов — научить ребенка позитивно относиться к страхам, резюмировала педагог.

Ранее Чистякова объяснила, что детская ложь может быть обусловлена в том числе стремлением к самостоятельности, желанием избежать наказания или простым любопытством. По словам специалиста, в младшем возрасте такое поведение может указывать на недоразвитость навыков этики и моральных норм и не является преднамеренным.