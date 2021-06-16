Педагог заявила, что не снижала студенту оценку за цвет волос

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Слова о снижении отметки студенту Уральского политехнического колледжа (УПК МЦК) из-за его зелёных волос были шуткой. Об этом изданию «Подъём» заявила преподаватель Ольга Мартышева.

Это было сказано с юмором. Решение было принято коллегиально ГЭК за защиту дипломной работы и ответы на вопросы комиссии, — цитирует её портал.

Скандал разгорелся, когда она заявила, что студент, несмотря на хорошую защиту диплома, получает оценку «хорошо» из-за внешнего вида.

Это привело к разбирательствам на уровне Министерства образования Свердловской области, где заявили, что при проведении аттестации должны оцениваться только знания студентов. Внешний вид или другие характеристики не могут влиять на оценку.

Ранее сообщалось, что и. о. директора колледжа из-за инцидента вызвали в министерство.