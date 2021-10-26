Преподаватель красноярского техникума набросился на студента

Преподаватель истории Красноярского техникума железнодорожного транспорта Сергей Карлов дал подзатыльник студенту второго курса, схватил его за шею и начал трясти голову. Мужчине не понравилось поведение ученика на лекции, пишет Kras Mash.

Извините, что называется, нервы не железные. <...> Этот студент, он специально провоцировал и доводил, не давал вести занятие, — рассказал журналистам преподаватель.

По его словам, студент разговаривал вслух, пользовался телефоном.

Другие студенты техникума подтвердили журналистам «Подъёма», что ученик провоцировал историка. Обычно педагог, по их словам, себе такого не позволяет.

Он хороший преподаватель, требовательный, в этой ситуации он попросту не сдержал свои эмоции. Если честно, жалко преподавателя, — поделился бывший ученик Карлова.

В местном следственном управлении СК сообщили , что начали проверку после появления в Сети видеозаписи, на которой преподаватель применяет силу к студенту.

Ранее стало известно, что в гимназии № 14 в Казани учеников заставляют учиться стоя. По словам родителей, дети жалуются на усталость, а также на боли в ногах и спине. Всё дело в том, что директор школы без согласия родителей внедрил в 2019 году новую методику преподавания, которая отличается занятиями стоя, подвижностью и игровой формой подачи информации. Тем не менее никто не учёл тот факт, что в классе будет учиться более 30 детей, из-за чего методика отрабатывается с нарушениями.